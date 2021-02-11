Вечеринка в Киеве обернулась страшной трагедией

От полученных травм молодой мужчина скончался. Фото: Ірина Назарок, ТСН

В Голосеевском районе Киева на ул. Антоновича мужчина выпал из общего балкона 12-го этажа.

Об этом в Facebook сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

"Пациента госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой живота, закрытой травмой грудной клетки, переломом костей таза. Бригаду скорой помощи вызвала полиция", - говорится в сообщении.

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Как выяснилось, мужчина 2001 года рождения вскоре умер, сообщила пресс-служба полиции.

"ЧП произошло во время распития спиртных напитков в компании знакомых. После падения парень был еще жив. Его госпитализировали в больницу, но он умер от полученных травм", - рассказали в полиции для "Сегодня".

Был ли это несчастный случай или самоубийство выясняют полицейские. По данному факту открыли уголовное производство.

В Киеве на ул. Воскресенской 23-летнего мужчину выбросили из окна 2-го этажа жилой многоэтажки из-за разбитой духовки.