Важные путепроводы Киева ждет масштабное перекрытие

С 25 по 28 июня на просп. Степана Бандеры ограничат движение. Причина - начало финальных работ по укладке нового асфальтового покрытия

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" Движение просп. Степана Бандеры перекроют на четыре дня

"В течение 25-28 июня будут укладівать верхний слой на участке от просп. Оболонского до ул. Елены Телиги", - говорится в сообщении.

Дорожники отметили, что движение во время работ ограничат частично. Заезды к прилегающим территориям с просп. Бандеры будут временно закрыты. Заехать в магазины и ТРЦ можно с ул. Куреневской.

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Также с 00:00 26 июня по 15:00 28 июня будут действовать ограничения на движение транспорта по ул. Борщаговской.

"В течение 26-28 июня запланировано уложить верхний слой покрытия на участке от Индустриального путепровода до просп. Воздухофлотского. Работы будут выполнять в направлении ул. Жилянской", - добавили в Киевавтодоре.

Во время работ движение на улице ограничат частично. Возможны временные перекрытия заездов с прилегающих территорий.

22 июня на Бориспольской трассе начали менять дорожное покрытие. С 23 июня временно закрыли проезд в направлении Борисполя. В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занять больше времени, чем обычно. Вместо восьми полос открыты только четыре. Ремонт продлится до 20 августа. На трассе должно появиться новое дорожное покрытие, разметка, современное освещение.