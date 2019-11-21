"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание

В Киеве водитель-хам припарковал свое авто на детской площадке и нагрубил женщине, оскорбив Украину.

Об этом пользователь Наталья Издебска написала в Facebook.

"Сказала муфлону з фото, що дитмайданчик не є парковкою. А у відповідь: "Гаварі са мною на рускам". І що нас бандерівців всіх пора вже повідстрілювати, і що це не Україна, а Київська Русь. І он нє панімаєт на мовє і тд.", - пишет женщина.

По ее словам, полиция не ответила на звонок. Однако она сделала фото хама и решила его "прославить" в соцсети.

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В Ивано-Франковске проводница отказалась пускать в вагон пассажиров с билетами. Тернополя Александра Иваненко провожала своего мужчины. Проводница вагона №3 поезда Ворохта - Киев на русском требовала показать паспорт. Тот ответил, что не понимает ее язык. Работница железной дороги отказалась перейти на украинский и заявила, что не пустит его в поезд.