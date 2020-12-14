Вандалы осквернили еще один ханукальный светильник в Киеве

В ночь на 13 декабря в столице на Подоле осквернили светильник, установленный Киевской еврейской общиной KEDEM.

Об этом сообщили в Telegram Объединенной еврейской общины Украины, в которую входит 137 еврейских общин и организаций.

Автор: Объединенная еврейская община Украины Община готовит заявление в правоохранительные органы

Религиозный символ установлен на Контрактовой площади возле колеса обозрения. На фото видно, что повредили табличку с названием еврейской общины и поздравлением с Ханукой.

Ханука является одним из важнейших еврейских праздников. В этом году его отмечают с 10 по 18 декабря. По традиции, зажигают свечи на специальном подсвечнике, символизирующем победу света над тьмой.

Общество готовит заявление в правоохранительные органы.

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В четверг, 10 декабря, в сети обнародовали видео, на котором мужчина повалил ханукальный светильник в Киеве. На следующий день он пытался сделать это снова, но религиозный символ был приварен. 12 декабря правоохранители разыскали и задержали вандала. Им оказался 36-летний Андрей Рачок. За преступление ему грозит штраф или ограничение свободы до 5 лет.