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понедельник, 14 июня 2021 12:54

Вакцинационный бум: за выходные привили рекордное количество украинцев

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Вакцинационный бум: за выходные привили рекордное количество украинцев
За последние сутки в Украине обнаружили 420 новых больных коронавирусом. Из них детей – 32, медработников – 2. Фото: КГГА

В эти выходные в центре вакцинации на базе МВЦ привили от коронавируса более 6,4 тыс. киевлян. Всего с начала массовой вакцинации там иммунизировали 15 тыс. желающих.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"С каждыми выходными мы наращиваем темпы. Это стало возможным благодаря нескольким факторам. Во-первых, мы увеличили количество прививочных бригад до 30. Во-вторых, Департамент здравоохранения внедрил механизм записи желающих привиться через систему Helsi.me. Это позволило сократить очереди на вакцинацию в центре. "Живая" очередь также двигалась достаточно быстро", - отметил Поворозник.

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Он добавил, что в столице продолжают вакцинировать и педагогов

"Для вакцинации работников образования город определил учебные заведения, на базе которых созданы прививочные пункты. Всего их 17. Расположенные пункты во всех районах города. В этих пунктах вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech привито 23 212 педагогов", - уточнил заместитель.

Напомним, 9 июня в Киеве открыли предварительную запись на массовую вакцинацию в МВЦ через сервис Helsi.me. Чтобы записаться на Covid-прививку, нужно зайти на сайт helsi.me и выбрать день и время. Подтверждение записи будет направлено в смс-сообщении, которое нужно показать при входе в центр вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

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14
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