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среда, 30 декабря 2020 13:29

В знак протеста водитель посадил машину на цепь

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В Киеве заметили авто, которое водитель посадил на цепь. Сделал это якобы для того, чтобы машину не забрал эвакуатор.

В инспекции по парковке столицы рассказали, что автомобиль на цепи не забирали. Его же владелец таким образом протестовал, пишет "Сегодня".

Автор: "Сегодня"
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"Автомобиль этого водителя уже несколько раз эвакуировали наши инспекторы за нарушение правил парковки. Поэтому у него достаточно фото с автомобилем на эвакуаторе. Когда он в очередной раз заплатил штраф, то решил, что можно и похулиганить. Он показательно привязал автомобиль цепью к осветительной опоре якобы в знак протеста", - рассказали в инспекции.

Кроме того, цепью водитель повредил опору освещения, что является коммунальным имуществом.

Автор: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА
  Одна из эвакуаций авто, которое водитель привязал к столбу цепью
Одна из эвакуаций авто, которое водитель привязал к столбу цепью

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В течение декабря 2020 года за нарушение правил остановки, стоянки и парковки инспекторы вынесли 6164 постановления. По состоянию на 28 декабря нарушители пополнили бюджет города на 1 744 295 грн. Среди тех, кто заплатил штраф в этом месяце, и вышеупомянутый водитель.

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