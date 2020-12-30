В знак протеста водитель посадил машину на цепь

В Киеве заметили авто, которое водитель посадил на цепь. Сделал это якобы для того, чтобы машину не забрал эвакуатор.
В инспекции по парковке столицы рассказали, что автомобиль на цепи не забирали. Его же владелец таким образом протестовал, пишет "Сегодня".
"Автомобиль этого водителя уже несколько раз эвакуировали наши инспекторы за нарушение правил парковки. Поэтому у него достаточно фото с автомобилем на эвакуаторе. Когда он в очередной раз заплатил штраф, то решил, что можно и похулиганить. Он показательно привязал автомобиль цепью к осветительной опоре якобы в знак протеста", - рассказали в инспекции.
Кроме того, цепью водитель повредил опору освещения, что является коммунальным имуществом.
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В течение декабря 2020 года за нарушение правил остановки, стоянки и парковки инспекторы вынесли 6164 постановления. По состоянию на 28 декабря нарушители пополнили бюджет города на 1 744 295 грн. Среди тех, кто заплатил штраф в этом месяце, и вышеупомянутый водитель.
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