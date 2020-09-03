В заваленной мусором квартире обнаружили труп

Обстоятельства трагедии выясняются. Фото: ГСЧС

3 сентября в Киеве, на ул. Туполева, 3-А, загорелась квартира в 5-этажном доме. Прибыв по адресу, спасатели обнаружили в комнате тело мужчины пожилого возраста без признаков жизни. Сама квартира была завалена вещами.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС столицы.

"По прибытию на место, спасатели установили, что в одной из квартир на 4-м этаже в кухне загорелся мусор. Ликвидация возгорания осложнялась тем, что помещение было захламленное личными вещами", - говорится в сообщении.

Для тушения огня привлекли 4 единицы пожарно-спасательной техники, а также 15 пожарных. Около 08:00 пожар был ликвидирован.



Причину возгорания и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

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