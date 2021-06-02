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среда, 02 июня 2021 11:36

В уникальной части Киева создадут экопарк

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В уникальной части Киева создадут экопарк
В Киеве на Совских прудах появиться экопарк. Фото: kmr.gov.ua

В Киеве на Совских прудах, расположенных в Голосеевском и Соломенском районах, создадут экопарк с инфраструктурой для отдыха киевлян и гостей города.

Такое решение единогласно поддержали в Киевсовете, сообщила его пресс-служба.

"В Киеве недалеко от центра под риском уничтожения ценная экосистема нижнего каскада Совских прудов. Это место имеет экологическую ценность и историческое значение. Благодаря тому, что русло реки Совка открытое, имеет в своем бассейне ставки и участки плеса, здесь могут селиться различные виды животных" , - рассказал глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Денис Москаль.

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Дополнительная польза от создания экопарка "Совские пруды" - это очищение воздуха и отвод влаги во время летних ливней, добавила депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

"Нижний каскад Совских прудов также охлаждает воздух в летнюю жару, которая становится все более невыносимой из-за климатических изменений. Сегодня важно сохранить это место и создать там парк посреди мегаполиса", - отметила Кулеба.

В Киеве на Позняках завершается капитальный ремонт парка "Озеро Лебединое". Здесь уже создали фитнес-зону и скейт-парк. Этот скейт-парк - первый в городе бетонный бассейн для катания на скейтборде, роликах и экстремальных самокатах. При его строительстве советовались со скейтбордистами с многолетним стажем катания.

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