Фитнес-зона и скейт-парк: киевский сквер поразил обновлениями

В Киеве на Позняках завершается капитальный ремонт парка "Озеро Лебединое". Здесь уже создали фитнес-зону и скейт-парк.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Фото: Виталий Кличко

В частности, коммунальщики расчистили территорию, обустроили прогулочные дорожки, обустроили веломаршрут и велопарковку. Установили лавочки и урны, а также построили общественный туалет.

"Устроили полив, установили современное LED-освещения, декоративную подсветку скамеек и видеонаблюдение. Совершили озеленение, высадили более 60 деревьев", - отметил Кличко.

Он добавил, что в фитнес-парке есть и многофункциональное спортивное поле для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, спортивная и детская площадки с инклюзивными элементами. Установили стол для игры в шахматы.

"Изюминкой парка является уникальная скейт-зона. Это - первый в Киеве бетонный бассейн для катания на скейтборде, роликах и экстремальных самокатах. При строительстве советовались со скейтбордистами с многолетним стажем катания. Площадь бассейна 270 кв., он имеет три уровня. И здесь уже тренируются ребята, готовятся к соревнованиям", - резюмировал глава столицы.

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В Шевченковском районе Киева возле станции метро Сырец планируют создать сквер в форме циклической спирали. Обустроят его вдоль ул. Щусева.