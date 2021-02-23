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вторник, 23 февраля 2021 12:05

В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины

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В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины
В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Фото: pixabay.com

Во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла 1-я партия Covid-вакцины CoviShield. Это 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca.

Груз в аэропорт "Борисполь" из Индии доставил самолет Турецких авиалиний, пишет "Суспільне".

Борт с медпрепаратами вылетел из Мумбая 22 февраля и добрался до Киева с остановкой в Стамбуле.

1-ю партию препарата перевезут на логистический склад. В тот же день вакцина попадет в некоторые регионы.

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Вакцину против коронавируса Covishield первой зарегистрировали в Украине. Название вакцины Covishield является торговой для препарата Oxford / AstraZeneca. Ее изготавливают на индийском предприятии Serum Institute.

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