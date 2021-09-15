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среда, 15 сентября 2021 19:15

В транспорте начнут измерять температуру

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В Киеве в салонах маршрутных такси будет контролироваться температурный режим. Ранее в Украине такого не делали.

Об заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Автор: Константин Усов
  Устройство, которым будут измерять температуру в маршрутках летом и зимой. Этим будут заниматься коммунальные инспекторы
Устройство, которым будут измерять температуру в маршрутках летом и зимой. Этим будут заниматься коммунальные инспекторы

"Четкий предельный температурный режим летом и зимой - неотъемлемая часть нового договора перевозчиков с городом. И я понимаю, что КГГА должна не просто объявить "новые требования", а обеспечить их жесткий и законный контроль", - отметил Усов.

По его словам, Коммунальная служба перевозок за последний месяц не просто приобрела чрезвычайно точные термометры, но и получила на них сертификаты калибровки от ГП "Укрметртестстандарт".

"Инспекторы предприятия получают надежный юридический механизм фиксации превышения предельной температуры летом и чрезмерного холода в салоне зимой. Показатели этих термометров имеют силу юридического доказательства", - подчеркнул чиновник.

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В Киеве водительница трамвая потеряла сознание во время движения. Произошло это в июне этого года из-за аномальной температуры в кабине. Очевидцы утверждали, что там было + 47°C.

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