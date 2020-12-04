В столичном зоопарке подготовились к зимовке

В 33 видов животных, в том числе редких, в этом году родилось потомство. Фото: скриншот с видео

В течение года продолжалась реконструкция зоопарка в Киеве. Продолжат ее и в 2021-м.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Мы завершили первый этап реконструкции. Обновили входную группу в зоопарк. И приступили к следующему этапу реконструкции", - отметил глава столицы.

По его словам, благодаря обновлению зоопарка увеличилось в этом году количество туристов. Несмотря на пандемию, его посетили 532 тыс. гостей, что на 130 тыс. больше, чем в прошлом году.

В 33 видов животных, в том числе редких, в этом году родилось потомство.

"Зоопарк возобновил сотрудничество с Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов, с которой его исключили в 2007-го. Продолжает сотрудничество с другими международными организациями", - отметил мэр.

Этой зимой зоопарк будет работать в режиме парка с возможностью осмотра животных в вольерах под открытым небом. Зимние помещения закрыты для посетителей.

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