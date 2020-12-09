В столичном ТРЦ охранники избили мужчину

Фото: скриншот с видео

В столичный ТРЦ "Оушен Плаза" охрана не пропустила посетителя из-за отсутствия маски, что привело к конфликту с потасовкой.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook "Киев Оперативный".

"Отличный пример охраны, которая должна исчезнуть из развитых ТРЦ. Парень зашел без маски, но завернутый шарфом. Охрана начала немедленно "реагировать", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, как после громкой словесной перепалки из употреблениям ненормативной лексики охрана применяет физическую силу в отношении мужчины. В результате потасовки снесли пропускную систему.

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Пользователи сети отреагировали на увиденное:

"Парень не прав, потому что без маски. Можно выйти на улицу, приобрести в аптеке. А охрана однозначно должна понести юридическую ответственность"

"Купить маску возможно только в маске. Все правильно говорят - коронабесие, грязные тряпки, которые не меняют месяцами"

"Можно использовать шарф"

"С такой позицией, вместо кислорода вам можно будет дать маленький веер".

Посмотреть видео можно по ссылке.

В Киеве на станции метро Славутич 42-летний мужчина напал на полицейского с ножом из-за замечания того об отсутствии маски.