В столичном супермаркете заметили семью крыс

Работники супермаркета говорят что они набегают из секонд-хендов. Фото: скрин с видео.

В одном из супермаркетов сети "Фуршет" в Киеве, на улице Радужной, 15, посетители увидели огромных крыс, которые бегали между полками с продуктами.

Видео в Facebook опубликовал корреспондент ТСН Антон Страшко, который обнаружил крысу. Он отметил, что "из-за грязи и хамство" обычно обходит магазин у дома, но на этот раз поленился пойти в другой.

"Зашел и не разминулся с большой крысой, которая бежала из одного ряда в другой. Сбил ее немного с маршрута, но она не растерялась и побежала к алкогольному отделу. Затем - в коробку с печеньем", - написал он.

В то же время журналист добавил, что работники на его замечания отметили, что у них живет не одна крыса, а целая семья.

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О крысах знают - их там около пяти. Каждый вечер они набегают на продукты. Крысоловов вызывали не раз, но тщетно. Говорят, что грызуны забегают из секонд-хендов и прорываются к пище.

Сейчас супермаркет закрыт для посетителей.

В Украине самая низкая покупательная способность в Европе. Европейцы после уплаты обязательных платежей в среднем тратят 14 739 евро на человека в год. Украинцы - 1830 евро. Это в 37 раз меньше, чем тратит среднестатистический житель Лихтенштейна.