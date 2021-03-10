В столичном переходе обвалилась новая плитка

В подземном переходе Киева на Караваевых дачах обваливается плитка. Ремонтировать переход взялись еще осенью.

Фото перехода на ул. Ушинского обнародовал в Facebook-сообществе Сергей Никитин.

Фото: Los Solomas / Соломенский район

По его словам, ремонтные работы никто не планирует завершать. На пост киевлянина отреагировал директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

Чиновник пояснил, что из-за резкой смены погоды работы были приостановлены. С апреля 2021-го ремонт продолжат.

"Из-за высокой влажности и резких перепадов температуры в некоторых местах произошло частичное отслоение уже выполненной отделки. Генеральный подрядчик должен выполнить все гарантийные обязательства и отремонтировать поврежденные части стен. Продолжение ремонтных работ запланировано на апрель. Капитальный ремонт указанного подземного перехода планируется завершить до мая", - отметили в Киевблагоустрое, пишет "Киев media".

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В подземном переходе на площади Независимости обвалился потолок. Инцидент произошел в январе прошлого года.