В столичном парке у озера открыли крымскотатарскую беседку

В Деснянском районе столицы в конце недели открыли третью очередь строительства парка на Троещине. Строили парк в течение трех лет в несколько этапов.

Как сейчас выглядит зона отдыха, показали в КГГА.

Фото: kyivcity.gov.ua

Общая площадь третьей очереди строительства парка - почти 4,5 га. В рамках этой очереди построили амфитеатр, беседку в крымско-татарском стиле с мозаичным поом, установили смотровую площадку и места для рыбаков.

У третьего водоема высадили деревья и кусты, посеяли почти 4 га газона, устроили поливо-оросительную систему, установили новые скамейки и урны и обновили освещение. Зону отдыха оборудовали системой видеонаблюдения.

В новой части парка также обустроили пешеходные и велосипедные дорожки.

Автор: kyivcity.gov.ua В Деснянском районе столицы открыли третью очередь строительства парка на Троещине

Парк площадью более 9,5 гектаров расположен вдоль проспекта Шухевича. Его строительство продолжалось три года. Первую очередь представили в октябре 2018 года, вторую - в июне 2020 года.

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Во время работ на первых двух очередях парка устроили пешеходные и велосипедные дорожки, установили скамейки и урны, систему видеонаблюдения и сигнальные кнопки, освещение территории и обустроили полив.

Также в парке есть детская площадка, многофункциональное спортивное поле, площадки для воркаута, шахматный павильон, площадка для выгула собак.

В Киеве напротив Софийского собора после почти годовой капитальной реконструкции открыли обновленный Литовский сквер. Над концепцией обновления сквера работали совместно с литовскими архитекторами, отметили в КГГА.