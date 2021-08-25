Лава-терраса в столичном сквере напоминает о литовском янтаре

В Киеве напротив Софийского собора после почти годовой капитальной реконструкции открыли обновленный Литовский сквер.

Как отметили в КГГА, над концепцией обновления сквера работали совместно с литовскими архитекторами.

Фото: kyivcity.gov.ua

Во время капремонта обновили фонтан, который длительное время не функционировал, озеленили территорию. Огородили сквер антипаркувальнимы столбиками, чтобы обезопасить зону отдыха от заезда автомобилей.

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Центральным элементом зеленой зоны стала деревянная скамья-терраса с подсветкой и подобная по форме к литовских дюн на побережье Балтийского моря и янтаря.

"Традиция дружбы и сотрудничества Литвы и Украины продолжается восстановлением Литовского сквера. Скульптура" лавка "в сквере много лет приглашать киевлян, остановиться, отдохнуть в тени деревьев и подумать об общности наших стран. Крепкие связи литовцев и украинский не разорвутся, пока мы пам "помнит и ценим нашу общую историю, остаемся верными идеалам свободы и вместе идем к важным для нас целей. Желаю, чтобы сквер дружбы Украины и Литвы еще долго приглашал будущие поколения к новым, совместных проектов", - сказал во время открытия парка заместитель председателя Сейма Литовской Республики Йонас Ярутис.

Литовский сквер открыли 12 декабря 2016 в честь 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Литвой. Реконструкция Литовского сквера длилась с 2020 года.