В столичном парке неизвестные спилили 17 вековых дубов

В Голосеевском парке Киева неизвестные срезали 17 вековых дубов.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Клуб коренного киевлянина".

Фото: "Клуб Коренного Киевлянина"

"За Сельскохозяйственным переулком, возле ботанического сада НУБИПа, представители зеленстроя срезали 17 вековых дубов", - говорится в посте.

Отмечается, что в рабочих были документы, подтверждающие разрешение на срез сухостоя, но ни один из дубов сухим не был.

"Других деревьев не режут, хотя в акте написано и о других деревьях. На вопрос, что за беспредел, они отвечают, что это уже территория не парка, а ботсада, и имеют на это право", - добавила в посте.

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