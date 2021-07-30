В столичном метро произошел "масочный" мордобой: видео

В метро Киева подрались двое мужчин. Фото: КП "Киевский метрополитен"

В вагоне столичного метро произошла драка между двумя пассажирами. Вероятная причина конфликта - отсутствие маски в одного из них.

Соответствующее видео 29 июля распространил "Х**овый Киев" в Telegram.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

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На кадрах видно, что один мужчина подошел к другому, наклонился и начал что-то говорить. В описании видео утверждают, что мужчина ударил сидящего пассажира. Тот толкнул своего обидчика ногой. Последний подбежал и начал бить его кулаками.

В инициатора разборок маска висела на одном ухе. Чем именно завершилась конфликт, неизвестно.

В Киеве в супермаркете между клиенткой и охранником произошла драка. Инцидент случился на ул. Берковецкой. Охранник сделал женщине замечание и попросил надеть маску, она отказалась, и началась драка.