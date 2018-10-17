В столице заработает сервис такси, в котором цену будут устанавливать сами пассажиры

В Киеве заработает еще один сервис такси. Фото: Тачку!

В Киеве заработал такси-сервис "Тачку!". Пользователи службы могут сами определять цену своей поездки.

Согласно правилам сервиса, пользователь сам прописывает начальную и конечную точку своего путешествия, а также устанавливает цену за поездку. Водители соответственно выбирают выгодные и удобные заказы. Сервис не определяет цену поездки автоматически, сообщает The Village Украина.

Кроме цены, пользователи могут самостоятельно выбрать модель машины, рейтинг водителя и расстояние к нему. Расплатиться за поездку можно только наличными деньгами. Приложение работает в самой столице и в пригороде.

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Проект поддерживается одноименной компанией с города Алматы. Сервис работает по франшизе агрегатора "Индрайвер". Ранее сервис "Тачку!" уже заработал в Одессе, Херсоне, Луцке и Черновцах.