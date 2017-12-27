В столице вместо торгового центра построят музей

Национальная академия наук должна продолжить археологические раскопки. Фото: УНИАН

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам собственности единогласно поддержал решение создать на месте раскопок на Почтовой площади Киева историко-археологический музей вместо торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Согласно проекту решения, коммунальная организация" Музей истории города Киева "оформить право постоянного пользования земельными участками ориентировочной площадью 0,83 га, расположенных в границах улицы Набережно-Крещатицкая, Набережного шоссе, Боричивого спуска и Владимирского спуска. Там предлагается разместить музей", - говорится в сообщении

В то же время отмечается, что для этого необходимо прекратить договор в инвестором строительства торгово-развлекательного центра и сделать указанный объект предметом коммунальной собственности.

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Депутат Киевсовета Сергей Гусовский заявил, что земля, где собирались построить ТРЦ, владельца и, к тому же, неоформленная.

"Существует инвестор, который финансирует работы и это предполагает функционирование многофункционального торгового комплекса. И владелец там по большому счету сейчас отсутствует, потому что даже не оформлена земля. Речь идет о принципиальном и фундаментальный вопрос для столицы - стать владельцем этого объекта и разместить там полноценный музей истории города Киева ", - сказал он.

Также должны продолжаться археологические раскопки, которые проводил "Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины".

Несколько лет назад на Почтовой площади во время реконструкции наткнулись на улицу XI-XII века. В этом районе происходило Крещение Руси.