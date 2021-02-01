В столице устроили стрельбу из автоматов

Нарушителей задержала полиция. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве неизвестные устроили стрельбу из автомата.

"По предварительной информации, люди устроили стрельбу, после чего скрылись", - говорится в сообщении "Киев оперативный".

Они поехали в сторону Одесской трассы. На проспекте Валерия Лобановского нарушителей задержали правоохранители после введения спецоперации "Сирена".

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На месте задержания прибыло около десятка экипажей полиции.

В Киеве, на ул. Павла Тычины, 15 произошла массовая драка возле супермаркета. На кадрах видно, что конфликт начался между двумя мужчинами, которых пыталась разнять женщина. Впоследствии к ним присоединились еще 2 человека и завязалась драка. Вмешаться в конфликт попытался и водитель автомобиля, который не мог проехать.