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воскресенье, 13 июня 2021 18:42

В столице установили рекорд по вакцинации

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В столице установили рекорд по вакцинации
Вакцинация в Украине. Фото: Reuters

В киевском центре массовой вакцинации от коронавируса за минувшие сутки привили 3014 человек.

Это рекордный показатель для вакцинации на выходных, которая проходит в столице уже третью неделю. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

По словам директора Департамента здоровья КГГА Валентины Гинзбург, к приросту полученных прививок привели увеличение количества прививочных бригад и организация записи на инъекцию.

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"На прошлой неделе мы разделили потоки желающих вакцинироваться на "живую" очередь и очередь из киевлян, которых пригласили смс-сообщением. А накануне этих выходных я провела рабочее совещание с представителями системы Helsi, в результате которой мы предложили киевлянам записываться на прививки самостоятельно с помощью сервиса Helsi.me", - отметила она.

На данный момент в мире зафиксировано почти 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только четыре из них вызывают беспокойство у украинского Минздрава.

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