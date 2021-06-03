В столице станет больше контейнеров для опасного мусора

Дополнительно установят 41 контейнер для сбора опасных отходов. Фото: КГГА

В шести районах Киева на протяжении июня установят 41 контейнер для сбора опасных отходов - батареек, неповрежденных ртутных термометров и энергосберегающих ламп.

Об этом сообщила пресс-служба Киевкоммунсервиса.

"Благодаря работе таких контейнеров опасные отходы не попадают на полигоны, а гарантированно перерабатываются в соответствии с действующими требованиями. Специалисты призвали активнее пользоваться контейнерами по их прямому назначению. Ведь так можно избежать попадания значительного количества опасных отходов в окружающую среду", - говорится в сообщении.

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Появятся оранжевые боксы в:

- Печерском районе - один;

- Соломенском - восемь;

- Днепровском - один;

- Голосеевском - пять;

- Дарницком - пять;

- Деснянском - 21.

Отмечается, что в конце мая на утилизацию передали 5 тыс. ртуть содержащих термометров, которые собрали из оранжевых контейнеров.

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