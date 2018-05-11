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пятница, 11 мая 2018 19:58

В столице сфотографировали очередного "героя парковки"

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Столичный водитель припарковал свой автомобиль на дорожке напротив скамейки.

Таким образом он заблокировал проход для пешеходов и возможность сесть на скамейку. Об этом в Facebook написала Влада Антонова.

Передние номерные знаки припаркованного автомобиля буквально нависают над лавкой.

Автор: Facebook
  Авто припарковали перед лавкой
Авто припарковали перед лавкой

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"Киев. Понаставили скамеек во дворах, реально встать негде хорошему человеку!" "Представил бабушек на скамейке, которые забрасывают ноги на капот...", - шутят в комментариях.

Пользователей сети удивила фотография двух "героев парковки" в Киеве. Они полностью перегородили тротуар своими автомобилями.

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