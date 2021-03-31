В столице разворачивают дополнительные кровати для Covid-больных

Ситуация с коронавирусом в Киеве критическая. Фото: pixabay.com

В Киеве на этой неделе начали разворачивать 236 дополнительных коек для Covid-больных.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"На сегодня в Киеве 6169 коек для лечения больных Covid-19. Всего с начала новой волны заболевания мы подготовили почти 1100 коек", - отметил Кличко.

По его словам, пациентов с коронавирусом принимают в 30 медучреждениях столицы. Прием больных начался и в 3 больницах Укрзализныци. Правда, не в том количестве, в котором обещали, утверждает Кличко.

"Что касается других медучреждений - ведомственных больниц Минздрава и Национальной академии медицинских наук, - то там до сих пор не принимают больных Covid-19 киевлян", - подчеркнул глава столицы.

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Власти Киева неоднократно обращалась в Минздрав и правительству с требованием выделили кровати в ведомственных медучреждениях для больных коронавирусом киевлян. Но, безрезультатно. Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, то в пятницу, 2 апреля, будут принимать решения по усилению карантина в столице на всех уровнях.