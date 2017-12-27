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среда, 27 декабря 2017 22:34

В столице прошел Национальный винодельческий форум

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В столице состоялся третий Национальный винодельческий форум, где более 15 украинских виноделов представили свои вина.

Форум дополнил мастер-класс и сравнительная дегустацией украинских производителей, которую проводил известный международный консультант по вопросам производства и маркетинга вина из Германии - Людвиг Венґенмаер, передает "ЛигаБизнесИнформ".

Международный специалист с богатым опытом работы особо выделил вина Пино Нуар-Мерло и Шардоне -Совиньон "Авторской коллекции" торговой марки Villa Krim, акцентируя внимание на качестве продукта и лаконичном европейском дизайна этикетки.

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  Villa Krim высоко оценили на Национальном винодельческом форуме
Villa Krim высоко оценили на Национальном винодельческом форуме

"Насыщенный цвет и богатый фруктовый букет Пино Нуар-Мерло. Ноты зрелого винограда, вкус тропических фруктов, который гармонично балансирует со свежим ароматом присущим сорта Шардоне в вине Шардоне-Совиньон. Я уверен, что такое Особое вино, безусловно, завоюет сердца европейского потребителя" , - отметил Венґенмаер.

Власть аннексированного Крыму выставила на продажу "Завод шампанских вин "Новый Свет". Это - одно из старейших винодельческих предприятий региона.

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