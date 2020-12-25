В столице произошел взрыв у входа в ресторан

Неизвестный поставил у входа в ресторан пакет, после чего прогремел взрыв. Фото: Facebook

В Киеве на Оболони утром произошел взрыв у ресторана.

Инцидент произошел на улице Автозаводской около 4:00 утра. Об этом сообщает столичная полиция.

"Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва в ресторан подошел неизвестный мужчина, поставил у ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, а потом произошел взрыв", - говорится в сообщении.

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В результате взрыва повреждены окна и фасад заведения.

Правоохранители устанавливают происхождение предмета, взорвался и разыскивают подрывника, который попал на камеры.

По факту взрыва возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит от трех до 10 лет тюрьмы.

В Киеве, около 16:00, на Андреевском спуске, 19, прогремел взрыв в ресторане "Канапа". По предварительной информации, произошел взрыв газового оборудования. Двух пострадавших были госпитализированы в больницу.