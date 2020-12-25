В столице произошел взрыв у входа в ресторан

 
Ексклюзивы
1/5
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
Просмотров: 2214
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 180
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 423
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17289
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 828
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2583
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2196
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Фото
Все фото
20
8
5
4
3
Город под &quot;одеялом&quot;: впечатляющие фото заснеженного Киева
Город под "одеялом": впечатляющие фото заснеженного Киева
Вандалы поиздевались над новогодними елками в Киеве
Вандалы поиздевались над новогодними елками в Киеве
В Приватбанке прогремел взрыв
В Приватбанке прогремел взрыв
В столичном метро установили турникеты, которые не перепрыгнуть: фото до и после
В столичном метро установили турникеты, которые не перепрыгнуть: фото до и после
Тройное ДТП в Киеве: с изувеченного Ford достали беременную
Тройное ДТП в Киеве: с изувеченного Ford достали беременную
Видео
Все видео
Водитель Audi разбил 4 машины из-за эпилептического приступа
Водитель Audi разбил 4 машины из-за эпилептического приступа
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Концерт "95 квартала" окружили границы силовиков
Концерт "95 квартала" окружили границы силовиков
Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми
Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми
Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся
Пьяного водителя выбросило из мопеда. Он не растерялся
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 162
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17289
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 279
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1314
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1962
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 декабря 2020
Просмотров: 270
Камера схову
У нашому роду було немало людей легких і веселих. Були й другі, серйозні. Вони казали про перших: "І як ото воно так примудряється — що б не ...
пятница, 25 декабря 2020 12:49

В столице произошел взрыв у входа в ресторан

  Комментировать
В столице произошел взрыв у входа в ресторан
Неизвестный поставил у входа в ресторан пакет, после чего прогремел взрыв. Фото: Facebook

В Киеве на Оболони утром произошел взрыв у ресторана.

Инцидент произошел на улице Автозаводской около 4:00 утра. Об этом сообщает столичная полиция.

"Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва в ресторан подошел неизвестный мужчина, поставил у ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, а потом произошел взрыв", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На рынке произошел взрыв, ранены 15 человек

В результате взрыва повреждены окна и фасад заведения.

Правоохранители устанавливают происхождение предмета, взорвался и разыскивают подрывника, который попал на камеры.

По факту взрыва возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит от трех до 10 лет тюрьмы.

В Киеве, около 16:00, на Андреевском спуске, 19, прогремел взрыв в ресторане "Канапа". По предварительной информации, произошел взрыв газового оборудования. Двух пострадавших были госпитализированы в больницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице произошел взрыв у входа в ресторан». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Шевченко написал "Завещание"

Обида на знаменитого тренера стала двигательной силой карьеры Марадоны

Основателя сети отелей "Хилтон" считали неудачником

Во время празднования Рождества в торговом цетре погибло более 300 человек

Папа короновал Карла Великого титулом императора

Горбачев ушел с поста президента СССР

В Украине за год трансплантировали 8 сердец

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
 Просмотров: 35129
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
8
 2 Просмотров: 11736
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
5
 Просмотров: 8109
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
6
 1 Просмотров: 7470
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
8
 Просмотров: 6867
Новости Киева
Столичный городской совет принял бюджет на 2021 год
Столичный городской совет принял бюджет на 2021 год Просмотров: 126
Город под "одеялом": впечатляющие фото заснеженного Киева
Город под "одеялом": впечатляющие фото заснеженного Киева
20
 Просмотров: 1854
Блогер развенчал спекуляции вокруг строительства в Репьяховом яру
Блогер развенчал спекуляции вокруг строительства в Репьяховом яру Просмотров: 153
Сколько будут работать новогодние локации в Киеве
Сколько будут работать новогодние локации в Киеве Просмотров: 63
Водитель Audi разбил 4 машины из-за эпилептического приступа
Водитель Audi разбил 4 машины из-за эпилептического приступа
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
16
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
3
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
2
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
2
Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76
1
Назвали космические зарплаты украинских футболистов
Голосов: 6494
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть