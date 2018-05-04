В столице представят главный трофей Лиги чемпионов

Накануне финала Лиги чемпионов главный трофей турнира - Кубок чемпионов представят в торговых центрах Киева.
Трофи-тур, который проведет компания adidas, начнется 12 мая, написали ТСН.
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Демонстрация Кубка будет проходить в свободном доступе. Трофей можно будет увидеть и сделать памятное фото.
По расписанию, Кубок будут демонстрировать 12 мая на Софийской площади, 13 мая в ТРЦ Gulliver, 15 мая в ТРЦ Ocean Plaza, 19 и 20 мая в The BASE Kyiv (футбольная площадка, которую откроют 18 мая в помещении завода Tetra Pak, возле станции метро "Тараса Шевченка"- Gazeta.ua) и 22 мая в ЦУМ.
Начало всех мероприятий в 12:00.
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