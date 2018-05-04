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суббота, 05 мая 2018 19:16

В столице представят главный трофей Лиги чемпионов

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В столице представят главный трофей Лиги чемпионов
В Киеве с 12 по 22 мая представят Кубок Лиги чемпионов Фото: Украинский интерес

Накануне финала Лиги чемпионов главный трофей турнира - Кубок чемпионов представят в торговых центрах Киева.

Трофи-тур, который проведет компания adidas, начнется 12 мая, написали ТСН.

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Демонстрация Кубка будет проходить в свободном доступе. Трофей можно будет увидеть и сделать памятное фото.

По расписанию, Кубок будут демонстрировать 12 мая на Софийской площади, 13 мая в ТРЦ Gulliver, 15 мая в ТРЦ Ocean Plaza, 19 и 20 мая в The BASE Kyiv (футбольная площадка, которую откроют 18 мая в помещении завода Tetra Pak, возле станции метро "Тараса Шевченка"- Gazeta.ua) и 22 мая в ЦУМ.

Начало всех мероприятий в 12:00.

24 апреля Кубок Лиги чемпионов показали в одной из церквей Днепра. С Андреем Павелко рядом стояли священник и криминальный авторитет

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05
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