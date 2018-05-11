В столице появится лавочка-гигант

12 мая в Киеве состоится торжественное открытие арт-проекта "Лавочка-великан на берегу "Голосеевского моречка".
Высота скамейки - 2,5 метра, а ширина - 5 метров, сообщила пресс-служба "Киевзеленстроя" на странице в Facebook.
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"Проект создали для привлечения внимания к проблемам экологии города и ответственного отношения к окружающей лесопарковой среде", - говорится в сообщении.
Отделка лавки соединит растительные мотивы и фауну.
Мероприятие состоится в 16:00 в Голосеевском парке имени Рыльского, неподалеку 3-го озера, рядом с веревочным парком.
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