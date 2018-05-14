В столице появилась скульптура с мамонтенком

Фото: КП по СЗН Оболонского района. Facebook

В Оболонском районе столицы установили необычный арт-объект - растительную скульптуру мамонта. Фигуру установили коммунальщики, сообщила пресс-служба предприятия по содержанию зеленых насаждений Оболонского района на странице в Facebook.

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"Мамонтенок" напоминает своих древних предков, останки которых нашли на территории современной Оболони во время гидронамывных работ", - говорится в сообщении.

Скульптуру разместили на транспортной развязке просп. Бандеры и Героев Сталинграда.

В Киеве на Березняках появилась первая в столице зона для выгула собак. Территория площадью 1870 кв. м ограждена забором и оборудована урнами для раздельного сбора мусора.