В столице появилась первая зона для выгула собак

В Киеве на Березняках появилась первая в столице зона для выгула собак.

Территория площадью 1870 кв. м ограждена забором и оборудована урнами для раздельного мусора, сообщила пресс-служба предприятия по содержанию зеленых насаджень Днепровского района на странице в Facebook.





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До конца года коммунальщики планируют установить там площадки для тренировки собак.

Найти площадку для выгула собак можно на ул. Ю. Шумского, 3.

12 мая в Киеве состоялось торжественное открытие арт-проекта "Лавочка-великан на берегу "Голосеевского моречка". Высота лавочки-гиганта - 2,5 метра, а ширина - 5 метров