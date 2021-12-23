В столице повысят тарифы на водоснабжение и водоотвод

Цены на воду поднимутся. Фото: Корреспондент

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на централизованное холодное водоснабжение и водоотвод для АО "Киевводоканал" в целом до уровня 30,384 грн за 1 м.куб.

"Пересмотр тарифов комиссией обусловлен увеличением расходов на электроэнергию, увеличением расходов на теплоэнергию, увеличением расходов на природный газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для выполнения бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем", - сообщает пресс-служба.

Рост тарифов будет на 5,00 грн (с НДС), или составит в целом 30,38 грн за 1 м³ (в т.ч. НДС 5,06 грн), из них: централизованное водоснабжение 16,164 грн/м³ с НДС; централизованный водоотвод 14,22 грн/м³ с НДС.

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На рост тарифов также повлияло подписание президентом 20 декабря 2021 Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений", которое обуславливает увеличение расходов на налоги и сборы. На сегодняшний день тариф для населения на централизованное холодное водоснабжение в Киеве составляет 13,344 грн/м3, водоотвод - 12,036 грн/м3.