В столице похитили 10-летнего мальчика

Сегодня в Соломенском районе Киева неизвестный мужчина похитил 10-летнего мальчика. Правоохранители просят всех, кто имеет какую-либо информацию, сообщить на 102. Фото: Волинь 24

В субботу, 13 октября, в Соломенском районе Киева неизвестный мужчина похитил 10-летнего мальчика.

Инцидент произошел на проспекте Отрадный, передает "Информатор". Полиция ввела оперативный план "Перехват" около 14:40. Разыскивается черный автомобиль Geely с номерами АА6727ОА.

Сообщается, что мальчик находился в этой машине и звал на помощь. После этого в автомобиль сел мужчина и ударил ребенка.

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Известно, что машина уехала в сторону Борщаговки. Правоохранители просят всех, кто имеет какую-либо информацию, сообщить на 102.

В столице пропала 10-летняя девочка Александра Русина. 5 октября она вышла из центра социально-психологической реабилитации для детей на проспекте Маяковского и не вернулась.