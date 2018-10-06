В Киеве исчезла девочка (фото)

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 2547
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5166
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1314
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1341
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1602
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1206
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1269
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 621
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2223
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 13221
Фото
Все фото
6
3
4
6
3
Велосипедист выехал под колеса авто
Велосипедист выехал под колеса авто
На въезде в Киев гигантская пробка парализовала движение
На въезде в Киев гигантская пробка парализовала движение
&quot;Девушек с финансовыми трудностями подкладывала под клиентов&quot; - в Киеве разоблачили сутенершу
"Девушек с финансовыми трудностями подкладывала под клиентов" - в Киеве разоблачили сутенершу
&quot;Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами&quot; - как митинговали ученые
"Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами" - как митинговали ученые
В реке нашли авто с мертвым водителем
В реке нашли авто с мертвым водителем
Видео
Все видео
В кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые
В кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые
Кличко рассказал, как справляется без горячего водоснабжения
Кличко рассказал, как справляется без горячего водоснабжения
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Объяснили, почему Киевом разгуливали люди в халатах
Объяснили, почему Киевом разгуливали люди в халатах
Полтысячи ученых митингуют под Радой
Полтысячи ученых митингуют под Радой
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 423
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1314
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5265
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9639
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 261
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
суббота, 06 октября 2018 17:01

В Киеве исчезла девочка (фото)

  Комментировать

В столице пропала 10-летняя девочка Александра Русина.

5 октября она вышла из центра социально-психологической реабилитации для детей на проспекте Маяковского и не вернулась, передает "Сегодня".

Ребенок был одет в розовые брюки, синюю кофту и серо-черную шапку. Она также имела рюкзак.

Автор: Сегодня
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего хирурга ищут 4-й месяц

Информацию о местонахождении девочки необходимо сообщить по телефону 102.

2 октября в Киеве возле железнодорожного вокзала похитили девушку. Неизвестные силой посадили ее в авто Chevrolet в и скрылись в неустановленном направлении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве исчезла девочка (фото)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

Киевское "Динамо" сыграло самый выдающийся матч

В ночное кабаре парижская богема приходила ради одного танца

Самое читаемое
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 53861
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
11
 Просмотров: 41186
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
25
 Просмотров: 34102
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
6
 Просмотров: 13413
Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США
Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США 2 Просмотров: 9370
Новости Киева
В кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые
В кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые
 Просмотров: 468
Почему не хватает средств на зарплаты учителям
Почему не хватает средств на зарплаты учителям
 Просмотров: 432
Возле Киева микроавтобусы попали в смертельную аварию
Возле Киева микроавтобусы попали в смертельную аварию Просмотров: 909
Кличко рассказал, как справляется без горячего водоснабжения
Кличко рассказал, как справляется без горячего водоснабжения
 Просмотров: 873
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
4
Заявили о возможности войны на Балканах
3
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2
Украинско-венгерский конфликт: в Венгрии заявили о переговорах с США
2
"Угрожали сделать из него овоща" - что заставило Сенцова прекратить голодовку
Голосов: 3763
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua