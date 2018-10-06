В Киеве исчезла девочка (фото)

В столице пропала 10-летняя девочка Александра Русина.
5 октября она вышла из центра социально-психологической реабилитации для детей на проспекте Маяковского и не вернулась, передает "Сегодня".
Ребенок был одет в розовые брюки, синюю кофту и серо-черную шапку. Она также имела рюкзак.
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Информацию о местонахождении девочки необходимо сообщить по телефону 102.
2 октября в Киеве возле железнодорожного вокзала похитили девушку. Неизвестные силой посадили ее в авто Chevrolet в и скрылись в неустановленном направлении.
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