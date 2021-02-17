В столице оштрафовали полсотни предпринимателей

Инспекторы благоустройства зафиксировали полсотни нарушений в Киеве. Фото: Reuters

За сутки в Киеве оштрафовали 50 руководителей предприятий, не убрали снег и сосульки на своих территориях.

Об этом сообщает пресс служба КГГА.

"Интенсивные осадки прекратились, однако за две недели снега выпало до полуметра. Сегодня инспекторы внесли 450 предписаний и составили почти 50 протоколов за некачественную уборку снега и сосулек", - говорится в сообщении.

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Штраф за некачественную уборку снега и сосулек - до 1700 грн.

На Львовщине и Волыни ограничили движение большегрузного и крупногабаритного автотранспорта, чтобы могла работать снегоочистительная техника. На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ДСНС, оказана помощь в сутки 29 лицам, с начала непогоды - более 300.