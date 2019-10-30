В столице объявили план-перехват: ищут вора ребенка

В столице, возле станции метро "Дружбы народов" злоумышленник похитил ребенка.
Мужчина вынес переноску с малышом и положил ее в багажник своего автомобиля, пишет ГУНП в Киеве.
После этого похититель уехал.
"На" 102 "поступила информация от ... гражданки. Женщина увидела, как человек из подъезда дома вынес переноску с ребенком и, якобы, положил ее в багажник автомобиля и поехал. Ввели специальный план-перехват, туда выехала группа территориального управления полиции. Это было около станции метро "Дружбы народов". Есть номерные знаки и ориентирования, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств ", - сообщили в отделе коммуникаций.
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22-летнюю Анну Пилявскую, которая выбросила своего 2-летнего мертвого сына в чемодане, отпустили. Прокурор не подписал уведомление о подозрении в совершении преступления.
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