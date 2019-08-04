Отпустили женщину, которая выбросила тело сына в чемодане

22-летнюю Анну Пилявскую, которая выбросила своего 2-летнего мертвого сына в чемодане, отпустили. Прокурор не подписал уведомление о подозрении в совершении преступления.
Сейчас ей инкриминируют только кражу - она украла деньги и ружье у своего отца еще до того, как выбросила тело сына в чемодане. Меру пресечения по этому обвинению ей будут выбирать в понедельник, 5 августа, сообщает ТРК "Буковина".
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Женщина более месяца находилась в розыске. Ее узнали люди в маршрутке Хмельницкий - Черновцы, после чего правоохранители остановили автобус. Известно, что все это время она жила в Хмельницкой у знакомых.
Анну Пилявскую задержали 2 августа. Она объяснила, у ее сына поднялась температура. А через некоторое время у ребенка начались судороги и мальчик умер. Женщина испугалась наказания за плохой уход . Поэтому выбросила тело сына на окраине Черновцов.
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