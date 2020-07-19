В столице на четыре дня ограничат движение

В Киеве ограничат движение. Фото: Корреспондент

В Киеве с 20 по 23 июля могут ограничить дорожном движении.

В Украине с визитом едет президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, сообщает Управление государственной охраны Украины в Facebook.

Временные ограничения возможны на участках отдельных улиц в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе.

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Главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, Управлением государственной охраны Украины обеспечивается государственная охрана.