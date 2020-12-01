В столице масштабное ДТП. Водитель "отвлекся"

На улице Выговского в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими.
Водитель Daewoo признался что на мгновение отвлекся, сообщает сообщество Киев Оперативный.
Водитель такси на автомобиле Renault ехал в правом ряду и поворачивал направо. За ним ехал водитель Daewoo, который въехал в Renault, затем в попутный Opel, после этого оказался на встречной полосе, где столкнулся с ВАЗ.
В Daewoo на момент ДТП находилась семья с двумя детьми. Предварительно, у детей не существенные повреждения, однако их госпитализировали в больницу для дальнейшего диагностирования.
Также пострадал пожилой водитель ВАЗа и его пассажирка.
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Ранее на Харьковщине произошло ДТП с участием 4 автомобилей. В результате столкновения 2 водителей с травмами забрали в больницу.
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