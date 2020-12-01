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среда, 02 декабря 2020 00:26

В столице масштабное ДТП. Водитель "отвлекся"

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В столице масштабное ДТП. Водитель &quot;отвлекся&quot;
ДТП на Выговского: среди пострадавших есть дети. Фото: Соцпортал

На улице Выговского в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

Водитель Daewoo признался что на мгновение отвлекся, сообщает сообщество Киев Оперативный.

Водитель такси на автомобиле Renault ехал в правом ряду и поворачивал направо. За ним ехал водитель Daewoo, который въехал в Renault, затем в попутный Opel, после этого оказался на встречной полосе, где столкнулся с ВАЗ.

В Daewoo на момент ДТП находилась семья с двумя детьми. Предварительно, у детей не существенные повреждения, однако их госпитализировали в больницу для дальнейшего диагностирования.

Также пострадал пожилой водитель ВАЗа и его пассажирка.

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Ранее на Харьковщине произошло ДТП с участием 4 автомобилей. В результате столкновения 2 водителей с травмами забрали в больницу.

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