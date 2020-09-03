В столице без света остались сотни домов

В связи с аварией возможно отсутствие света и низкое давление в водопроводе. Фото: pixabay.com

В Киеве аварийно отключился трансформатор на подстанции "Приорская". В результате чего обесточены сотни домов в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Подольском районах. Без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

В связи с аварией возможно отсутствие света и низкое давление в водопроводе. По оценке специалистов, электроснабжение восстановят через 30-40 мин. После восстановления подачи электроэнергии работники водного хозяйства должны наладить работу насосного оборудования для обеспечения надлежащего давления в водопроводной сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа

17 августа в Киеве в результате аварийного отключения оборудования часть центра города осталась без электроснабжения. Так в 17:35 произошло аварийное отключение на подстанции "Вокзальная". Об этом сообщили в компании ДТЭК, обслуживающей столичные электросети.