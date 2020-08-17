В Киеве очередной блэкаут: без света остались десятки домов в центре города

Электроснабжение обещают возобновить до 20.00. Фото: Reuters

В Киеве в результате аварийного отключения оборудования часть центра города осталась без электроснабжения.

Так, в 17:35 произошло аварийное отключение на подстанции "Вокзальная". Об этом сообщили в компании ДТЭК, которая обслуживает столичные электросети.

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"Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянская, Петлюры, Владимирская и Большая Васильковская. Специалисты уже выехали на место аварии", - сказаноу сообщении.

В компании уверяют, что электроснабжение восстановят ориентировочно до 20 часов.

Обесточивание части Киев 27 июля произошло из-за повреждения оборудования на теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной. В то же время, в некоторых жителей столицы временно отключили водоснабжение.