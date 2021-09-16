В школах хотят установить металлодетекторы

Металлодетекторы в школах интегрируют с информационными системами столицы. Фото: Александр Синица, УНИАН

Школы Киева планируют оборудовать металлодетекторами с целью повышения безопасности детей во время образовательного процесса.

Об этом заявила депутат Киевсовета Алла Шлапак.

По ее словам, металлодетекторы интегрируют с информационными системами "Безопасный город" и "Единая школа".

"Мы должны пересмотреть подход к профилактической работы по безопасности в учебных заведениях. Необходимо увеличивать финансирование на взаимодействие с правоохранительными органами, чтобы повысить безопасность наших детей во время образовательного процесса. Вопросы безопасности в учебных заведениях является комплексным. Поэтому установка металлодетекторов является одним из этапов совершенствования безопасности", - написала Шлапак в Facebook.

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Киев работает над внедрением новой автоматизированной системы сигнализации с датчиками движения, которая сделает невозможным несанкционированный доступ в учреждения образования, в частности в ночное и нерабочее время.