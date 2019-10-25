В сети показали фотографии, как Киев тонет в тумане

Фото: Антон Стенько

С начала недели над Киевом держится густой туман. Природное явление стало главным героем многих фотографий. Пользователи выкладывают их в соцсети.

В Укргидрометцентре сообщили, что в Киеве наблюдается явление температурной инверсии. Оно связано с тем, что на территории Украины сейчас содержится антициклонный характер погоды.

Это предопределяет отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы.

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Синоптики ожидают, что туман рассеется 28-29 октября.

Из-за тумана видимость на дорогах местами не превышает 50 м. В аэропортах Киева и регионов задерживаются рейсы. Вдвое выросло количество ДТП.