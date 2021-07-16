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пятница, 16 июля 2021 12:55

В самом большом центре вакцинации Киева начали колоть Pfizer

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В самом большом центре вакцинации Киева начали колоть Pfizer
Очередь к главному центру вакцинации в Киеве. Фото: helsi.me

С сегодняшнего дня, 16 июля, в столичном Центре вакцинации на базе МВЦ начали иммунизировать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Прививают от коронавируса лишь людей старше 60 лет.

Об этом напомнил сервис helsi.me в Telegram.

"У МВЦ есть две очереди: по записи и "живая". Все, кто хочет прививаться вакциной от Pfizer должны записаться через helsi.me. В порядке "живой" очереди этой вакциной не прививают", - говорится в сообщении.

Также в МВЦ доступна вакцина CoronaVac производства Sinovac для всех желающих.

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В Киеве сделать Covid-прививку уже можно в мини-вакцинальных центрах каждые выходные. Всего подготовили 21 такой пункт. Они расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов города.

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