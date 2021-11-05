Утром 5 ноября в работе общественного транспорта Киева произошел сбой из-за пробок на левом берегу столицы.

Ряд автобусных и троллейбусных маршрутов курсирует без соблюдения расписания, сообщила пресс-служба Киевпасстранса.

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"Задерживается движение автобусов №21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к по просп. Маяковского- бульв. Перова- просп. Шухевича по причине скопления автотранспорта. На место вызвали полицию", - говорится в сообщении.

По данным Google Maps, Киев сковали существенные пробки. Движение транспорта затруднено на бульв. Перова, Броварском просп., просп. Бажана, Победы, Лобановского и ул. Набережное шоссе.

Автор: скриншот Ситуация с трафиком в Киеве, где ввели оперативное положение №4 – городской транспорт курсирует без соблюдения графика

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