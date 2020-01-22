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среда, 22 января 2020 12:57

В президентской резиденции выстреливают редких животных
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Вблизи села Залесье Броварского района Киевской области, в президентской резиденции "Залесье", охотятся на оленей и лосей, несмотря на запрет.

Повсюду валяются туши убитых животных, которые обгладывают собаки, сообщил директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр" эколог Владимир Борейко на сайте организации.

В заповеднике под Киевом охотники устроили незаконную охоту
Фото: Киевский эколого-культурный центр
В заповеднике под Киевом охотники устроили незаконную охоту
В заповеднике под Киевом охотники устроили незаконную охоту
В заповеднике под Киевом охотники устроили незаконную охоту

"10 лет назад президент Виктор Ющенко подписал указ о создании там национального парка, но следующая власть Януковича-Порошенко-Зеленского этот указ не выполнила. И что бы ни писал нам первый заместитель Офиса президента Сергей Трофимов, что якобы охоты сейчас там нет, это все ложь. Каждую субботу-воскресенье в районе заповедника в Залесье охотятся несколько десятков охотников", - написал он.

Борейко поведал, что 5 января 2020 года был в "Залесье" и лично слышал более 40 выстрелов.

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"Охотятся с облавных вышек, которых в "Залесье" около сотни, и с индивидуальных вышек. Охотники стреляют по животным, будучи пьяными, поэтому делают много подранков, которые потом погибают. Посмотрите на эти обглоданные бродячими собаками туши диких животных. Здесь не только олени, но и лось, который сейчас занесен в Красную книгу", - рассказал эколог.

Также он опубликовал фото официального ответа первого заместителя руководителя Офиса президента Трофимова о том, что сейчас в "Залесье" не охотятся.

Депутат от "Оппозиционный платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич подтвердил, что охотился в Намибии на диких животных. В то же время депутат отмечает, что охота была законной.

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