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понедельник, 30 декабря 2019 13:53

Шуфрич говорит, что убивал старых и агрессивных носорогов

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Шуфрич говорит, что убивал старых и агрессивных носорогов
Нестор Шуфрич заявил, что имел разрешение на охоту в Намибии. Фото: 24 Канал

Депутат от "Оппозиционный платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич подтвердил, что охотился в Намибии на диких животных.

В то же время депутат отмечает, что охота была законной. Об этом сообщает пресс-служба Нестора Шуфрича в Facebook.

"Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу", - говорится в сообщении.

Шуфрич заявляет, что охотился исключительно на самцов зрелого возраста, потерявших способность давать потомство и представляющих опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе.

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Как отмечается, в последний раз Шуфрич ездил на такую ​​охоту на Африканский континент в 2013 году.

В сообщении пресс-службы не указано о самцах какого именно вида животных идет речь. При этом на сайте охотничьего организации africatrophyhunting.com сообщается, что Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо убивал три различных подвида черного носорога.

В сети распространились фото, на которых депутат от "Оппозиционный платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич хвастается убитыми редкими животными.

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30
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