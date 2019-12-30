Шуфрич говорит, что убивал старых и агрессивных носорогов

Депутат от "Оппозиционный платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич подтвердил, что охотился в Намибии на диких животных.
В то же время депутат отмечает, что охота была законной. Об этом сообщает пресс-служба Нестора Шуфрича в Facebook.
"Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу", - говорится в сообщении.
Шуфрич заявляет, что охотился исключительно на самцов зрелого возраста, потерявших способность давать потомство и представляющих опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе.
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Как отмечается, в последний раз Шуфрич ездил на такую охоту на Африканский континент в 2013 году.
В сообщении пресс-службы не указано о самцах какого именно вида животных идет речь. При этом на сайте охотничьего организации africatrophyhunting.com сообщается, что Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо убивал три различных подвида черного носорога.
В сети распространились фото, на которых депутат от "Оппозиционный платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич хвастается убитыми редкими животными.
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