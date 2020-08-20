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четверг, 20 августа 2020 13:38

"В понятном формате" - Кличко о начале обучения в школах

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&quot;В понятном формате&quot; - Кличко о начале обучения в школах
Кличко рассказал о предстоящем образовательный процесс в Киеве. Фото: Эспрессо

Учебный год начнется с 1 сентября в школах Киева "в понятном для общества формате", рассказал мэр Виталий Кличко

"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях, с соблюдением всех правил. Наши школы к этому готовы. Конечно, есть угрозы, конечно не все просто, но мы вместе с вами преодолеем все вызовы и обязательно вернемся к обычной жизни. Новый учебный год мы начнем 1 сентября в понятном для общества формате, и многое в дальнейшем будет зависеть от вашей с нами организованности и сплоченности ", - говорит Кличко.

Как будет происходить образовательный процесс в школах столицы решали на Августовской педагогической онлайн-конференции в Киеве.

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Столица первой разработала и утвердила регламент восстановления образовательного процесса, и выделила более 30 млн гривен на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты для безопасного возобновить учебу с 1 сентября ", - пояснил он.

Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает стремительно увеличиваться. По состоянию на 20 августа, за сутки заразились 227 жителей столицы. Сегодня в Киеве уже 11 172 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

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Дата
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