В онлайне можно проверить качество воздуха в Киеве

Онлайн-платформа показывает уровень загрязнения воздуха в Киеве. Фото: glavcom.ua

Специалисты Kyiv Smart City запустили онлайн-платформу, которая показывает уровень загрязнения воздуха в разных районах Киева.

Она измеряет количество вредных веществ, что зависит от направления ветра и погодных условий, сообщают в Facebook-сообществе "Кличко-мэр".

Информация отражена на интерактивной карте и постоянно обновляется. Сейчас фиксируют данные на 10 локациях во всех районах столицы. В планах расширить сеть измерительных станций.

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Анализ воздуха проводят каждый день по 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление.

Также этим сервисом могут пользоваться и органы, отвечающие за экологическую ситуацию в городе.

В Узине загрязняется воздух резкими запахами и сажей. Также страдает река Рось. В нее через каскад водоемов и ручьев попадают отходы производства.